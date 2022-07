Елтън Джон се разделя с публиката си в САЩ

снимка: TheArcadeAddict, Уикипедия



Сър Елтън (той получи званието през 1998 г.) е постигнал над 70 хита в топ 40, девет негови песни са били на върха на класациите, седем албума са били номер едно в чартовете в периода 1972 г. - 1975 г., отстъпвайки единствено на "Бийтълс".

Ще мине много, много време, преди да видим друг композитор и изпълнител като Елтън Джон, писа Асошиейтед прес.



Британският пианист и вокалист, създал част от най-запомнящата се музика в историята на поп рока, песни, вплели се в колективната ДНК на човечеството, приключва над 50-годишната си кариера с прощално турне.



Песните му са както наглед доста обикновени, като четирите акорда на "Crocodile Rock", така и поразително сложни като 11-минутния опус "Funeral For A Friend/Love Lies Bleeding''.



Но сега, когато кариерата му почти приключва, надявам се няма да възразите да кажа колко прекрасно бе да се радваме на Елтън Джон по радиостанциите и в слушалките си още от края на 60-те години на миналия век, пише авторът на материала на Асошиейтед прес Уейн Пари, допълва БТА.



Артистът, роден преди 75 години като Реджиналд Кенет Дуайт, започна финалната част от северноамериканското си прощално турне в петък вечер в Ситизънс Банк парк във Филаделфия. И в тази вечер той усети любовта на публиката.



"Америка ме направи прочут и няма да мога да се отблагодаря напълно на тази страна", каза той на публиката. "Благодаря за лоялността, за любовта, за нежността, която ми показахте".



Елтън Джон е продал повече от 300 милиона записа по света, изнесъл е над 4000 концерта в 80 страни, записал е някои от най-продаваните сингли за всички времена. Преработката му от 1997 г. на "Candle In The Wind" в памет на принцеса Даяна е с над 33 милиона продадени екземпляра.





Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието последните новини - такива, каквито са!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

За реклама в "Петел" на цена от 50 лева на ПР публикация пишете на info@petel.bg