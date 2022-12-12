Елвира Краснобаева е №1 на Спортното училище във Варна за 2022 година

Снимка narodensport.eu

Състезателката по художествена гимнастика Елвира Краснобаева от СК "Грация" бе избрана за Спортист №1 на Спортно училище "Георги Бенковски" за 2022 година. Елвира заслужи безапелационно приза, след като стана европейска шампионка на обръч за девойки.

Отбор №1 на школото са юношите до 17 години на Спартак, водени от Димитър Трендафилов, пише bnr.bg.

Ето носителите на призовите:

СПОРТИСТ НА ГОДИНАТА12.12.2022 г.

Младо дарование Радина Радева– 7 клас плуване

Треньор Гергана Василева

Държавно първенство – девойки младша възраст

Ø200м бътерфлай - I място

Ø800м свободен стил - I място

Ø400м свободен стил - I място

Международен турнир "Иван The Roshav Стойчев"

Ø200 м свободен стил - I място

Ø400 м свободен стил - I място

Ø200м бътерфлай - I място

Международен турнир Гран При "Купата на кмета"

Ø800 м свободен стил – I място

Държавно лично отборно първенство девойки младша възраст

Ø400 м св.стил I място

Ø800 м св.стил I място

Ø200 м бътерфлай I място

Ø50 м бътерфлай II място

Ø200 м св.стил III място

Номинацииза СПОРТИСТ НА 2022 ГОДИНА.

Андреас Димитров – 12 клас бокс Треньор на състезателя е Георги Бояджиев

Участие на Световно първенство - кадети

Държавно лично отборно първенство младежи до 18 г. кат.54 кг - III място

Държавен личен шампионат младежи 17- 18 г. кат.52 кг - I място

Максим Петров – 11 клас борба класически стил Треньор на състезателя е Светлозар Стоянов.

Балканско първенство кадети 17 г.кат.110 кг - I място

Държавно лично първенство кадети 17 г.кат.110 кг - I място

Държавен личен отборен шампионат кадети 17 г.кат.110 кг - I място

Турнир Пашов кадети 17 г.кат.110 кг - I място

Стефани Петрова – 11 клас борба свободен стил Треньор на състезателката е Колю Добрев

Участие на Европейско първенство - кадетки до 15 г.

Държавен личен отборен шампионат кадетки кат.46 кг - I място

Международен турнир кадетки кат.46 кг - II място

Васил Тодоров – 11 клас кикбокс Треньор Красимир Кирилов Световно първенство юноши до 19 г. кат.60 кг Фул контакт - III място

Държавно лично първенство юноши старша възраст кат.60 кг. лоукик – III място

Държавно отборно първенство отборно - III място

Държавно отборно първенство ЮМВ кат.57 кг. фул контакт - I място Държавно отборно първенство ЮМВ кат.63,5 кг лоукик - I място

Теодор Адамов – 11 клас кикбокс

Балканско първенство – II място

Държавно лично първенство юноши старша възраст Фул контакт 60 кг - II място

лоукик 60 кг - III място

Държавно отборно първенство лоукик 60 кг I място

лоукик отборно - III място

фул контакт - I място

фул контакт - отборно III място

Треньор на състезателите е Красимир Кирилов.

Мартин Атанасов, 11 клас - лека атлетика

Поктрит норматив за Балканско Първенство юноши до 20 години

Национален шампионат, залаюноши под 18 г. 1500 м - I място

Национален шампионат, залаюноши под 18 г. 3000 м - II място

Международен турнир" Веселин Даскалов" юноши до 18 г.1500 м – II място

Турнир шосеен пробег“Карнобат“ юноши до 18 г.3000 м – I място

Турнир шосеен пробег“Поморие“ юноши до 18 г.1500 м – I място

Турнир лекоатлетически пробег“Варна“ юноши до 18 г.3000 м – I място

Международен турнир крос юноши до 18 г.3000 м – I място

Международен турнир крос юноши до 18 г.2000 м – I място

Турнир по крос юноши до 18 г. 2000 м – I място

Национален шампионат крос кънтриюноши под 18 г.4000 м - II място

Треньор на състезателя е Крум Крумов

Радослав Стойчев завършил модерен петобой

Участник на Световно първенство младежи, участие на Европейско първенство за мъже, участие на Европейско първенство до 24 г., участие Световна купа за мъже

Държавно първенство младежи до 21 г. модерен четирибой I място

Държавно първенство мъже модерен четирибой II място

Държавно първенство юноши до 21 г. модерен петобой I място

Държавно първенство юноши мъже модерен петобой I място

Треньор на състезателя е Живко Чавдаров.

Илиян Илиев– 11 клас, плуване Треньор Гергана Василева

участие на ЕП - юноши

Международен турнир

Ø200 м свободен стил мъже - I място

Ø100 м бътерфлай мъже - I място

Ø4х50 м съчетано мъже - I място

Ø50 м бътерфлай мъже - II място

Ø4х50 м свободен стил мъже - II място

Ø4х50 м съчетано смесена мъже - II място

Международен турнир Гран При "Купата на кмета"

Ø200 м св. стил мъже - II място

Ø 100 м бътерфлай ЮСВ - I място

Ø 100 м св. стил ЮСВ - III място

Ø200 м свободен стил ЮСВ - III място

Ø50 м бътерфлай ЮСВ - II място

Ø4х50 м съчетано ЮСВ - II място

Ø4х50 м свободен стил ЮСВ - III място

Държавно лично отборно първенство

Ø50 м бътерфлай ЮСВ - I място

Ø200 м св.стил ЮСВ - II място

Ø50 м бътерфлай мъже - III място

Ø4х50 м св.стил мъже - II място

Ø4х50 м съчетано мъже - III място

Ø4х50 м св.стил ЮСВ - II място

Треньор състезателя е Гергана Василева

Божидар Златанов – 12 клас спортна гимнастика

Европейски младежки олимпийски фестивал

прескок - II място

успоредка – II място

Държавно лично отборно първенство за купа,,Република България" - младежи многобой - I място

земя – II място

кон с гривни – I място

халки - I място

прескок - I място

успоредка – I място

висилка – III място

отборно – I място

Държавно лично отборно първенство финали - младежи

отборно – I място

многобой – I място

земя - I място

кон с гривни – III място

халки - I място

прескок – II място

успоредка – I място

висилка - I място

Треньор на състезателя е Сергей Стоянов

Иван Иванов - 8 клас тенис

Международен турнир юноши до 14 г. – II място

Интернационален турнир юноши до 14 г. – V място

Държавно първенство момчета до 14 г. индивидуално – I място

Държавно първенство момчета до 14 г. двойки – I място

Международен турнир юноши до 16 г. двойки – I място

Международен турнир юноши до 16 г. сингъл – I място

Тенис Европа – I категория сингъл – I място

Световно първенство отборно юноши до 14 г. – VII място

Европейска отборна купа юноши до 14 г. – III място

Треньор на състезателя е Кристин Грозданов

„ОТБОР на 2022 ГОДИНА”

Футбол – юноши до 17 години

стреньор Димитър Трендафилов

Кристиян Курбанов, Николай Димитров, Георги Дичев, Александър Александров, Димитър Тодоров, Александър Трендафилов, Дакарай Трувилион, Емил Хараланов, Цветослав Маринов, Даниел Халачев, Манол Батилов

“СПОРТИСТ НА ГОДИНАТА - 2022” на Спортно училище “Георги Бенковски” – Варна е

Елвира Краснобаева– 8 клас художествена гимнастика с треньор Светлана Юриевна

Европейско първенство

Øобръч - I място

Øтопка - II място

Øотборно - III място

МТ "Афродита къп" индивидуално

Øмногобой - VIII място

Øбухалки - VIII място

Øмногобой - I място

Øтопка - I място

Ø лента - I място

ØБухалки - III място

ДП "Елит"

Øмногобой - I място

Øобръч - I място

Ø топкa - I място

Øбухалки - III място

МТ "Gdynia Rhythmic Stars"

Øмногобой - II място

Øобръч - I място

Øбухалки - II място

Øлента - III място

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