Елвира Краснобаева прекрати кариерата си само на 18 години

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Бившата националка по художествена гимнастика Елвира Краснобаева, която през 2024 скандално избяга от България, сега прекрати състезателната си кариера само на 18 години. Тя сама съобщи решението на профила си в "Инстаграм".

Грацията добави към посланието си и видео със свое изпълнение.

"Нека приключа кариерата си с този красив момент", написа Краснобаева, която направи име в спорта като състезателка на варненския клуб "Грация".

Краснобаева беше считана за голямата надежда на българската художествена гимнастика. Решението й да напусне България обаче и да се завърне в родната си Русия реално доведе до срив в кариерата на продукта на варненската школа.

Знаците за престоящия край се появиха края на март, когато Елвира претърпя пълен крах на "Гран При Купа на шампионите Алина Кабаева".

Елвира Краснобаева е родена в Санкт Петербург, където започва да тренира художествена гимнастика в академията на руската легенда Алина Кабаева и остава около година. През 2014 г. тя и семейството ѝ се местят във Варна, а малкото момиче се превръща в продукт на българската школа и "Грация".

Още в ранна възраст Елвира обира медалите по състезания, а бъдещото ѝ изглежда предначертано, ставайки абсолютна държавна шампионка през 2017, 2018 и 2019 г.

Елвира Краснобаева е европейска шампионка за девойки на обръч и топка, има и злато в отборното и бронз на лента, с което се утвържди в световния елит.

След като Елвира Краснобаева не бе избрана за Олимпийските игри в Париж, се заформи голям скандал. На 1 октомври 2024 г. тя изненадващо прекрати договора си с БФХГ и замина със семейството си за Русия, пише Блиц.

Редактор "Екип на Петел",

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