Елза Парини: Учителките в детската градина са виновни!

Драг кралицата Елза Парини показа в студиото на „Преди обед” по bTV снимка от детската градина, която е първата ѝ в женски дрехи. Оказва се, че учителките толкова се прехласнало колко фино е това момче, че решили да го облекат като момиче.

„Те са виновни!”, каза през смях Елза Парини, като добави, че много рано е усетила (през цялото интервю драг кралицата говори за себе си в женски род), че не е като другите момчета.

„Аз възпитавах родителите си, не те мен. Никога обаче не са ме карали да се чувствам виновна за това, което съм”, разкри Парини.

Елза каза също, че никога не е била пряка жертва на хомофобия, но я е усещала. „Променяла съм много мнения. Това ми е мисията!, коментира тя.

Парини разказа също, че без да знае кой е Иво Карамански, по време на представление седнала в скута му, дърпала му брадата и се шегувала с него. Чак след това тя разбрала защо всички са реагирали много нервно на спектакъла ѝ.

Единственият път, когато Елза Парини и трупата ѝ усетили страх заради хора от ъндърграунда, бил в дискотека на братя Илиеви. Тогава заради каприз на една манекенка се наложило шоуто да бъде спряно на средата. Всичко обаче се разминало без допълнителни проблеми, дори получили част от хонорара си.

