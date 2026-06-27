Емануел Луканов: И Спартак, и Дунав най-вероятно ще претърпят промени в позитивен аспект

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„Да, доволен съм от отбора. Доволно е. Целите, които имаме, знаете, първо да няма контузии, момчетата да трупат все повече минути и резултатът не е толкова важен. Аз и на първата пресконференция казах, че в контролите нека да видим кой в какво състояние е, и бавно, бавно този отбор ще се подобрява, бъдете сигурни. Изпълнихме си целите, трансформирахме това, което сме свършили до този момент, като физически и тактически аспект", каза треньорът на Дунав Русе - Емануел Луканов, след контролата със Спартак във Варна.

"Добре стояхме на терена, но ви казвам, че и Спартак Варна, и нашият отбор най-вероятно ще претърпят промени в позитивен аспект", допълни още наставникът на русенци.

"Не, не е приключила селекцията. Наистина чакаме и други хора. Няма да е само с българи. Миналата година навиците бяха да са само българи, в такъв отбор бях. Сега няма да е така. Може би на всяка една позиция можем да добавим играчи. Имаме двама солидни централни нападатели. Може би само там няма да търсим човек, но крило, още един халф, може би един, ако изпадне добър, и централен защитник. Трябва да имаме сигурност и да имаме конкуренция в отбора", добави още той.

"Не ги следя другите отбори, следя нашия отбор и ние се готвим за Левски. После ще се подготвим за Лудогорец, после ще се подготвим за ЦСКА. Аз не знам някой примерно да се готви за отборите от нашето ниво. Готвим се последователно, така е при мен. Така функционират при мен нещата, да има последователност. Мислим за противника, който предстои. Подготвяме се за сезона, който също предстои. Така че мисля, че в тази конкретика трябва да се концентрираме. Следващата ни проверка е в сряда срещу Добруджа, ще играем в Русе“, завърши Луканов.

Редактор "Екип на Петел",

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