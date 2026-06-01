Емануел Луканов пое Дунав Русе
Снимка Фейсбук, Дунав Русе
Новакът в efbet Лига Дунав Русе официално представи Емануел Луканов. Досегашният треньор на Янтра (Габрово) заема мястото на напусналия русенци Георги Чиликов, пише Блиц.
Съобщението от Дунав:
"Имаме удоволствието да съобщим, че Емануел Луканов застава начело на представителния отбор на „драконите“ за завръщането ни в елита на българския футбол!
Специалистът пристига в Русе с отлична визитка, доказан опит и ясна визия за развитието на отбора.
Ето и част от ключовите акценти в неговата кариера:
През току-що завършилия сезон 2025/2026 той изведе Янтра (Габрово) до бараж за влизане в Първа лига
През сезон 2022/2023 постига директна промоция за елита като старши треньор на Етър (Велико Търново)=
Притежава солиден опит в най-високото ниво на българския футбол след дълги години работа в структурата на Черно море (Варна), включително и като наставник на мъжкия тим. Бил е част и от Берое.
Натрупал е ценен международен опит в чуждестранни клубове като полския Ягелония и саудитския Ал Кадисия.
Добре дошъл в Русе, Емануел Луканов!
Пожелаваме ти здраве, много победи и незабравими моменти със синята фланелка!".
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!