Емануел Луканов пое Дунав Русе

Снимка Фейсбук, Дунав Русе

Новакът в efbet Лига Дунав Русе официално представи Емануел Луканов. Досегашният треньор на Янтра (Габрово) заема мястото на напусналия русенци Георги Чиликов, пише Блиц.

Съобщението от Дунав:

"Имаме удоволствието да съобщим, че Емануел Луканов застава начело на представителния отбор на „драконите“ за завръщането ни в елита на българския футбол!

Специалистът пристига в Русе с отлична визитка, доказан опит и ясна визия за развитието на отбора.

Ето и част от ключовите акценти в неговата кариера:

През току-що завършилия сезон 2025/2026 той изведе Янтра (Габрово) до бараж за влизане в Първа лига

През сезон 2022/2023 постига директна промоция за елита като старши треньор на Етър (Велико Търново)=

Притежава солиден опит в най-високото ниво на българския футбол след дълги години работа в структурата на Черно море (Варна), включително и като наставник на мъжкия тим. Бил е част и от Берое.

Натрупал е ценен международен опит в чуждестранни клубове като полския Ягелония и саудитския Ал Кадисия.

Добре дошъл в Русе, Емануел Луканов!

Пожелаваме ти здраве, много победи и незабравими моменти със синята фланелка!".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!