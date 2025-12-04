Емануил Йорданов: Ако аз бях министър, щях да разпоредя полицаите да бият

кадри bTV

Бившият вътрешен министър Емануил Йорданов заяви в „Лице в лице” по bTV, че полицията не е действала адекватно на големия протест в столицата, особено спрямо всички, които са чупили и палили. „Ако аз бях министър, бих дал указания да бият”, заяви юристът. Той подчерта, че това не само е законно, а е и задължение на органите на реда, когато пред очите им се извършва престъпление.

Друг участник в предаването, бившия прокурор Бойко Найденов, коментира, че полицията се е движила по време на протеста „като башибозук - никаква организация”. Той подчерта, че е трябвало да се направи предварителен план за действие на органите на реда. „Не мога да разбера, как никой не се е сетил, че част от протестиращите ще тръгнат към партийни централи”, каза с ирония Найденов.

„По телевизията видях един бял полицейски микробус, който беше оставен там, където най-лесно да бъде разбит”, добави Емануил Йорданов.

