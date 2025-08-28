Емануил Йорданов: Пазарлъкът между президента и управляващите стигна до съгласие

кадър YouTube/„Факти”

редактор Веселин Златков

Управляващото мнозинство овладява всички позиции, от които се интересува. Няма да се изненадам, ако успеят да излъчат и нов Висш съдебен съвет, но такъв не им трябва, това каза бившият вътрешен министър Емануил Йорданов в предаването на „Факти” в YouTube „Разговор”.

Той коментира, че назначаването на титулярен главен секретар на МВР означава, че пазарлъкът между президента и мнозинството е стигнал до съгласие. По повод квалификацията на Мирослав Рашков адвокатът заяви, че кариерата му е тръгнала нагоре при бившия шеф на МВР Калин Стоянов, който сега е депутат от ДПС-НН.

Йорданов подчерта, че Рашков отбягва медиите, въпреки че по определени теми, като скандала „Колеги, прибирайте се” с цигарите в Пловдивско, именно той е трябвало да даде обяснение публично като главен секретар.

„В МВР се говори за „изключителни професионалисти”, но когато се обърне каруцата, на топа на устата остава само министърът”, подчерта бившият шеф на МВР.

