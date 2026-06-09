Емануил Йорданов за напускането на Кандев: В едно министерство две медийни звезди са в повече

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Георги Кандев е достоен и човек на думата, ако не се чувства добре той би се оттеглил. По времето на премиера Гюров той имаше пълната оперативна свобода за действия. Това заяви пред БТВ бившият зам.-министъра на МВР Иван Анчев относно напускането на Кандев на МВР.

"Един месец е кратък срок, за да се разбере дали двама души могат да работят заедно - в случая Кандев и Демерджиев. В МВР няма място за поезия и литература", коментира Емануил Йорданов поста на бившият МВР гл.секретар, пише novini.bg.

"В едно министерство две медийни звезди са в повече", допълни той.

"Министърът е този, който ръководи и е на върха на пирамидата, ако някой има проблем, то трябва да прочете закона. Някои хора не могат да разберат, че са служители и имат ръководител."

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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