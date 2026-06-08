Емануил Йорданов за оставката на Кандев: Изглежда странно, не разбрах къде са лъжата и измамата

Снимки: Булфото

Бившият вътрешен министър Емануил Йорданов коментира оставката на и.ф. главен секретар на МВР Георги Кандев.

"Много странно ми изглежда. От служител на МВР на такова ниво очаквам ясен изказ и конкретни тези. Това което виждам от интернет изявите е, че е добър есеист. Не разбрах къде са лъжата и измамата", каза Йорданов в студиото на "Денят ON AIR".

Той припомни, че според Закона за МВР в йерархията министърът стои над главния секретар.

"Стани министър и командвай главния секретар, простичко е", заяви Емануил Йорданов.

Адвокат Людмил Рангелов коментира, че предвид предишните изяви на Канев в социалните мрежи, не е изненадан от начина на поднасяне на оставката.

"Това че е двусмислен, не казва какви са точно решенията, дали самият министър не налага на професионалното ръководство политически решения, които не са в неговата компетентност, оставаме с въпросите какви са тези решения, които му се налагат и неговите принципи не позволяват. Възможно е от други политически сили да му обещават да е кандидат за вицепремиер заедно с г-н Гюров и отрано да започне предизборната кампания", предположи адвокатът.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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