Еманюел Макрон: "Трябва да покажем сила и устойчивост по отношение на Украйна"

Президентът на Франция Еманюел Макрон заяви, че западните държави ще продължат да се сблъскват с агресивна Русия дори след края на войната в Украйна, цитиран от "Ройтерс" (Reuters).

Думите му прозвучаха по време на тазгодишното издание на Мюнхенска конференция по сигурността.

Според Макрон решението на конфликта не се крие в изпълнение на руските искания, а в засилване на натиска върху Москва.

"Трябва да покажем сила и устойчивост по отношение на Украйна. Това е времето за смелост. Това е времето за силна Европа", подчерта френският държавен глава.

По информация на Франс прес, след евентуално мирно споразумение Европа ще трябва ясно да формулира правилата за бъдещите си отношения с Русия.

Макрон акцентира върху необходимостта от дългосрочно стратегическо мислене, включително анализ как френските сили за ядрено възпиране могат да бъдат интегрирани в бъдещата европейска архитектура за сигурност.

Френският президент отхвърли тезата, че Европа е в упадък, и призова континента да поеме по-активна геополитическа роля.

"Европа трябва да се научи да бъде геополитическа сила. Това не беше част от нашата ДНК", посочи той.

Германският канцлер Фридрих Мерц съобщи, че вече е започнал разговор с Макрон относно идеята за "европейско ядрено възпиране".

Франция остава единствената държава от ЕС със собствени ядрени оръжия. Останалите страни членки разчитат на защитата на САЩ чрез разположените в Европа американски ядрени оръжия в рамките на НАТО.

Очаква се в края на месеца Макрон да изнесе реч, в която да обяви актуализация на френската ядрена доктрина на фона на засилените призиви в Европа за нови механизми за защита, предаде БТА.

В същото време Мерц подчерта, че не бива да се допуска разделение в ядрената защита на европейските държави.

Според него европейското ядрено възпиране трябва стриктно да се вписва в рамките на ядреното участие в НАТО и да не води до създаване на различни зони на сигурност в Европа.

