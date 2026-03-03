Читател на Петел

Днес тази емблема на Варна става на 101 години Днес - 3 март 2026 г. красивата и емблематична сграда на ЖП гарата във Варна навършва 101 години. С приемно здание, съответстващо на "ранга“ й, гара Варна се сдобива едва през 1925 г. Всъщност, това приемно здание е трето поред – първата гара на Варна е открита заедно с железопътната линия Русе - Варна на 07.11.1866 г. Тя е била построена близо до езерото, вън от крепостната стена на града. Втората гара на Варна започва да работи от 1893 г. и е построена на около 150 м южно от сегашното приемно здание. За железопътната мрежа на страната ни сегашното приемно здание на гара Варна има всички основания в архитектурно отношение да бъде номинирано за първо място. Концесионерите Гладстоун и братя Бъркли и служителите от тяхната "Varna Railway Company“, строили Русе - Варненския железен път от 1864 г. до 1866 г. сигурно биха ахнали и забравили за своята английска сдържаност, ако имаха възможност да видят това архитектурно творение, чиито автор е арх. Никола Костов. По онова време арх. Костов е служител в Архитектурния отдел на Главна дирекция на БДЖ. Във връзка с поставената му задача той е изпратен в продължителна командировка, за да се запознае с най-новите тенденции с областта на гаровата архитектура в редица европейски страни. След завръщането си арх. Костов предлага като най-приемлива за бъдещата гара Г – образната форма, с идеята при бъдещо разширение конфигурацията на приемното здание да бъде допълнена до П – образна. Решението на арх. Костов е зданието да е ориентирано така, че дългата северна фасада да е обърната към града, а челната източна фасада да гледа към сегашния площад "Славейков“. Архитектурното решение, предложено от арх. Никола Костов е толкова прагматично, че позволява и сега ефективно използване на сградата: входът от север и изходът от изток изключват пресичането на потоците на заминаващите и пристигащите пътници. Сградата на приемното здание скоро след въвеждането на гарата в експлоатация – високата представителна кула все още е без часовник. След извършване на предприемачески търг, чиято крайна стойност за онова време е 214 000 златни лева, строителството е стартирано през м. юли 1907 г. Грубите строителни работи от основите до покрива се изпълняват от български строителни работници. Някои от дейностите на обекта се изпълняват със силите на Поддържането по стопански начин. Със строителството са ангажирани и италиански архитекти и квалифициран персонал, които работят основно по интериора и външното орнаментно строителство на приемното здание. Свидетелство за стремежа при строителството да се използват изключително качествени материали е това, че мраморът и облицовъчните плочи са доставяни с кораби по Дунава от далечна Австрия. Главен ръководител на целия обект е началникът на Железопътна секция Варна – инж. Георги Петков. Войните за национално обединение са причината строителството да бъде "замразено“ чак до края на 1919 г. Работите са възстановени през 1920 - 1921 г., като източното крило се строи от предприемача Тодор Капитанов, а окончателното завършване на приемното здание става под ръководството на предприемача Нико Станков. Застроената площ без тази на пероните е 2100 кв. м. Третата жп гара на Варна е открита официално и въведена в експлоатация на 3.03.1925 г., като кулата й в първите години е без знаковия за града часовник. Едва в края на 1929 г. е монтиран часовников механизъм, доставен от Германия. Под ръководството на секционния инженер Рафаил Горнев през 1939 г. са построени и навеси на пероните със стоманени носещи конструкции.

