Емблема на българското производство е пред фалит

Резкият спад в европейското търсене на велосипеди през последните 2-3 години, който последва бума покрай ковид, вече дава първата си жертва в България. След като по-рано тази година стана ясно, че плановете за започване на общо производство на "Макском" и Pierer Mobility са се провалили, сега идва ред на това свитият пазар да удари и реално работещо предприятие - "Лидер - 96", което е на пазара от близо 30 години, пише Капитал. Пловдивската компания и свързаните с нея дружества са поискали откриване на процедура по несъстоятелност, за което в момента се очаква съдебно решение. Същото са направили и големите кредитори, които междувременно са получили и обезпечителни мерки, за да си гарантират вземанията за над 66 млн. евро.



Какво ще последва за компанията вероятно ще стане ясно в началото на следващата година. Картината като цяло в сектора обаче не е добра, като всички големи производители на велосипеди в страната отчитат двуцифрени спадове на приходите през всяка от последните две години. Само "Лидер - 96" се е свил наполовина през 2024 г., когато общите приходи паднаха под 80 млн. лв. За сравнение, в силната 2022 г. оборотът удари 225 млн. лв.

