Емблемата на Дубай - хотел Бурж ал Араб е ударен

Удар с дрон предизвика пожар в емблематичния хотел Бурж Ал Араб в Дубай, след атаки на САЩ и Израел срещу Иран, които предизвикаха ответни нападения в целия регион, предаде Индипендънт.

„Властите потвърждават, че е бил прихванат дрон и отломки са причинили малък пожар по външната фасада на Бурж Ал Араб“, написа медийната служба на Дубай в X в събота следобед. „Екипите на Гражданска защита реагираха незабавно и овладяха инцидента. Няма съобщения за пострадали.“

Разположен на изкуствен остров край бреговете на Дубай, 60-етажният хотел Бурж Ал Араблуксозен хотелсе намира на кратко разстояние от Бурдж Халифа, най-високата сграда в света.

Това беше само една от няколкото структури в лъскавия близкоизточен град, които претърпяха щети в събота.

Четирима души са ранени след инцидент на международното летище в Дубай , съобщиха от ведомството, добавяйки, че отломки от въздушно прихващане са подпалили пожар в пристанището Джебел Али . Пожар е избухнал и пред хотел Fairmont The Palm в престижния район Палм Джумейра в Дубай, след удар със снаряд, съобщи The Independent

