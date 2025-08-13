Емблематична водеща с емоционално обръщение към българите

Редактор: Недко Петров

Любима на зрителите водеща обясни защо не трябва да се лишаваме от традиционна наша храна. Христина Христова направи перфектен коментар, докато обсъждаше с влогърката Цвети Стратиева-Флора темата за здравословното хранене.

Гостът говори за това как италианците не могат без пица, и колко неправилно обаче е хапването на крак, което е типично за българина.

Флора припомни и как нашенецът редовно се отбива в многобройните градски вериги за бързо хранене. Взема си нещо и го изяжда за две минути, защото това е нещото, което може да си позволи обяд.

От своя страна Христина Христова са съгласи, че парчетата пица и неставането от компютъра водят до един нездравословен цикъл.

Тя обаче насърчи българите да не се отказват от баницата.

Ако пицата е за италианците, по нашите географски ширини това е баницата. Това е едно традиционно българско, и не може да се лишаваме от него. Когато нашите прадеди са го правели, не са се замисляли колко е здравословно и колко не е здравословно. Напротив, то си е било здравословно, каза Христина.

Сега говорим за българско производство, за български яйца и българско сирене. Въпросът обаче в начина на живот. Ако не правиш нищо друго, а само се тъпчеш с такива храни, наистина това няма как да не ти се отрази, добави в „Денят започва“ Христина.

