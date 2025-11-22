Емблематични фабрики затварят в България, поръчките отиват в Мароко и Тунис, където заплатите са по 3 долара на ден

Пиксабей

Емблематични фабрики затварят врати, още 400 души губят работата си до март

Сериозна криза обхваща шивашката индустрия в Русе, като поредица от фалити оставя стотици работници без препитание. Емблематични компании, които години наред са изпълнявали поръчки за световни брандове, прекратяват дейността си, неспособни да се конкурират с ниските производствени разходи в страни като Тунис, Египет и Мароко.

Само за последните шест месеца около 200 шивачки в крайдунавския град са съкратени, а до месец март следващата година се очаква нова вълна от безработни, след като още един голям работодател обяви официално оттеглянето си от пазара.

За много от работниците краят на трудовата заетост идва не само със стрес, но и с финансови загуби. Яна Славова е една от потърпевшите, чийто работодател фалира, оставяйки 70 души без възнаграждения за последните два месеца.

"Сумата беше около 2000 лева за два месеца, наистина ги отписах, ще пия една студена вода. Самото производство нямаше организация. Може би затова фалира. Навреме не си изкарвахме поръчките", сподели Яна Славова, цитирана от БНТ.

Жената успява да получи парите си едва след година и половина съдебни битки и намесата на държавните институции. "Обезщетение от държавата, Фонд не знам точно, но може би от него са взели нещо", допълва тя.

Икономическата логика на срива

Основната причина за масовите фалити е икономическа. Повечето русенски фирми работят на ишлеме, а повишаването на минималната работна заплата у нас, заедно с поскъпването на електроенергията и суровините, ги прави неконкурентоспособни. Чуждестранните възложители пренасочват поръчките си към държави с драстично по-ниски разходи за труд.

"В Мароко и Тунис заплатата на един работник средно дневно е около 3 долара и не го казвам в такъв смисъл, че хората трябва да са доволни, но все пак 6 лева на ден, колко да плащаме на нашите служители? Просто няма как да влезем в тези цени", коментира ситуацията Миглена Христова, член на Управителния съвет на Асоциацията за текстил, облекло и кожи.

Според нея спадът е основно в ниския и средния клас поръчки, докато при луксозните стоки има раздвижване. Христова обаче е категорична, че третите страни, към които се насочват клиентите, често не могат да осигурят необходимото качество.

Удар по местната икономика

Негативната тенденция се потвърждава и от предстоящото затваряне на още една голяма компания, което ще засегне 400 души. Причината е пропаднала поръчка и натрупана загуба от близо 5 милиона лева за изминалата година. Ръководството е поело ангажимент да изплати дължимото на служителите си.

Това се случва само месеци след като през юли врати затвори и най-старата шивашка фабрика в Русе, слагайки край на 93-годишна история.

Реакцията на институциите

В Бюрото по труда в Русе вече работят по регистрирането и пренасочването на съкратените кадри.

"Тъй като това е изключително стресова ситуация, правим среща с работодателя, правим среща със самите работници, след което договаряме начина на регистриране при нас да стане бързо и с минимално напрежение от страна на хората", обясни директорът на Дирекция "Бюро по труда" – Русе Йоана Терзиева, цитирана от БНТ.

По думите ѝ, част от освободените вече са сменили професията и са започнали нова работа, избягвайки продължителна безработица. Статистиката обаче остава тревожна – ако преди десетилетие в шивашкия бранш в България са работили 160 000 души, днес броят им е стопен наполовина до 86 000.

