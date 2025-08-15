Емблемите на ръгбито във Варна сe събират

Снимки „Петел“

Едни от най-славните ръгбисти на Варна, които написаха историята на този атрактивен спорт в морската столица с ЖСК-Спартак, отново се събират заедно.

Макар че някои от тях вече са на преклонна възраст, те приеха поканата да участват в турнира за ветерани на плажа в кв. Аспарухово утре.

Сред тях ще бъдат голямата легенда на варненското ръгби Стояан Ненов, както и брат му Найден Ненов, Димитър и Цветан Захариеви, Петър Василев, Йордан Йорданов-бате Данчо, Атанас Атанасов, Никола Славов-Чайката, Красимир Стоянов, Тихомир Цонев, Александър Евтимов и други.

Всички те са част от трите държавни титли на ЖСК-Спартак и едната на Спартак за мъже, като Стоян Ненов, Димитър Захариев и Йордан Йорданов са трикратни шампиони.

Надпреварата, в която ще се пуснат също известни бивши ръгбисти от Габрово, Костинброд и Перник, стартира в събота от 10 часа.

Успоредно с нея ще се проведат и турнири по плажно ръгби за деца и мъже, като ръгби клуб Спартак Варна ще участва при подрастващите.

