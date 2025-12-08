Еми Стамболова: Имам нужда от помощ

Кадър Фб

Фолк легендата Еми Стамболова се завръща ударно. Певицата е записала нови песни след няколкогодишно отсъствие от сцената. Ще ги представи до дни, цитира Блиц.

"Приятели, записах няколко нови песни.

Първата, която ще ви представя след броени дни, е малко по-различна от това, което съм правила досега. Нямам търпение да я чуете!

Но преди това имам нужда от вашата помощ - да изберем заглавие за нея. След 3-годишна пауза се завръщам с авторска музика", обяви Еми Стамболова.

В профила си във фейсбук тя пусна анкета как да се казва първата от песните, които ще пусне

