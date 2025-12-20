Еми Стамболова се завърна след години мълчание

кадър Нова телевизия

След тригодишно отсъствие от музикалната сцена, „кралицата на баладите“ Еми Стамболова се завръща с проект, който драстично се различава от досегашното ѝ творчество. Певицата сподели в интерю за Нова телевизия, че е настъпил моментът да рискува и да предложи на публиката нещо по-динамично, като същевременно разкри подробности за семейните традиции и начина, по който възпитава дъщерите си в уважение към всички религии.

Новата песен на изпълнителката носи заглавието „Дума мръсна“ и макар първоначално да е била замислена като балада, Еми решава да смени посоката.

Първо да кажа, че тази песен дойде при мен като балада. Само че аз, като певица, чийто репертоар е 80-90% баладичен, реших, че толкова много думички на един ред са много. Заедно с аранжорите решихме да пробваме този вариант. Исках да направя мост между старото, ретро звученето и новите тенденции в тази музика“, сподели тя.

Певицата признава, че обича риска и преди премиерата е тествала проекта сред най-младата аудитория - децата на нейни приятели на възраст между 18 и 20 години. Техните положителни реакции са ѝ дали увереност, че експериментът е успешен.

Въпреки новите тенденции, Еми Стамболова остава привърженик на класическата музикална грамотност. Тя изрази опасения от навлизането на технологиите в творчеството:

„Страшно е в момента това, което става, защото се губи топлината, губи се смисълът на всяка песен. Ти не знаеш каква емоция да предадеш. Ако песента е написана от машина, ти трябва да имаш душа да я изпееш. Аз познавам нотите, учила съм солфеж и ако децата ми бяха решили да тръгнат по този път, щях да настоявам да учат“.

