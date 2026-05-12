Емил Дечев се връща в Софийската градска прокуратура

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет възстанови Емил Дечев на длъжност „съдия“ в Софийския градски съд, считано от 8 май 2026 г. Решението е следва прекратяването на заеманата от него длъжност като министър на вътрешните работи в служебно правителство, посочва Нова телевизия.

Същото решение засяга и Андрей Георгиев, който е възстановен на предишната си длъжност „съдия“ в Софийския районен съд, след като е бил заместник-министър на правосъдието. И в двата случая кадровите промени са извършени съгласно разпоредбите на Закона за съдебната власт.

Съдийската колегия е освободила и Ива Кечева от длъжността „съдия“ във Върховния административен съд, считано от датата на встъпването ѝ като заместник-министър на правосъдието.

