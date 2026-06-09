Емил Дечев след оставката на Кандев: Сподели ми, че му трябва малко време, преди да говори повече

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"Всяка смяна на главния секретар на МВР е голяма промяна и тя по някакъв начин бързо се усеща надолу по-ниските нива в структурата. Лично аз за господин Кандев мога да кажа, че работихме много добре заедно". Това заяви в „Здравей, България” бившият служебен министър на вътрешните работи Емил Дечев.

"Изповядвам идеята, че - за да могат хората да покажат добри резултати и да постигнат успехи в своята професионална дейност, трябва да им се даде пълна свобода. Единственото ограничение трябва да бъде законът. Нищо друго", добави той.

Той обясни, че когато двамата работили заедно, направил точно това - дал пълна свобода на действие на главния секретар.

"Не съм ограничавал по никакъв начин медийните му изяви, нито активността му в социалните мрежи. Считам, че това му даде възможност да разгърне целия си професионален потенциал и заедно да постигнем добри резултати", категоричен е Дечев.

Двамата са разговаряли след обявяването на оставката от страна на Кандев.

"Беше много развълнуван. Сподели ми, че му трябва малко време, преди да говори повече, така че лично на мен не ми е споделял какви са мотивите му", подчерта бившият министър на МВР, пише novini.bg.

"На този етап не съм забелязал големи кадрови промени в МВР сред хората, които заедно с моя екип назначихме като директори на главни и областни дирекции. Мисля, че съвсем скоро ще разберем дали ще има такива промени. За мен лично това напускане е леко обезпокоително именно от гледна точка на гарантирането на кадровите промени, които направихме. Но предстои да видим", допълни Дечев.

Той определи като безспорен успех през последния месец залавянето на придобилия популярност като "прокурорския син" Васил Михайлов.

"Истината е, че примката около него постепенно се затягаше. Бях сигурен, че ще бъде заловен. Никога не съм се съмнявал в това. Единственият въпрос беше кога. Причината да се укрива толкова дълго успешно е, че е бил подпомаган - както от свои приятели мъже, така и от жени. Той в никакъв случай не е наивен или глупав човек. Знае много добре как се укрива човек успешно", обясни Дечев.

Редактор "Екип на Петел",

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