Емил Коларов: Всеки може да си определя цените, както прецени

Кадър Нова тв

Председателят на Сдружението на заведенията коментира летния сезон

Голяма част от туристите по българското Черноморие предпочитат да пазаруват от супермаркетите и сами да приготвят храната си, вместо да посещават заведения, съобщават от NOVA. Поведението на летовниците е провокирано от високите цени, но експертите отчитат, че тенденцията не е нова и не се дължи единствено на въвеждането на еврото в началото на годината.

Масово по морето супермаркетите винаги са пълни, а концентрацията на подобни търговски обекти е огромна във всеки един курорт. Председателят на Сдружението на заведенията в България Емил Коларов отбелязва, че родната индустрия работи предимно с по-неплатежоспособни масови туристи.

Потребителското поведение е сходно както при българските, така и при чуждестранните гости. Те пазаруват стоки от първа необходимост, приготвят храната в местата за настаняване и я консумират директно на плажа, за да оптимизират разходите си по време на почивката.

Ефектът от въвеждането на еврото

Икономическата ситуация през настоящата година допълнително натоварва бюджетите на домакинствата. След приемането на единната европейска валута значителна част от услугите и стоките са отчели сериозно поскъпване, което на места е двойно или дори по-високо.

„На всички ни е скъпо навсякъде, не само в заведенията“, коментира Коларов, давайки за пример повишените тарифи на редица битови и занаятчийски услуги. От бранша обаче са категорични, че в ресторантите и баровете увеличението на цените не е в подобни драстични размери.

Ресторантьорският бранш не разполага с механизми за централизиран контрол върху стойността на предлаганите продукти.

„Ние сме браншова организация на работодатели и нямаме правата да влияем или да регулираме цените“, подчертава Коларов.

Изборът на ценова политика остава изцяло в ръцете на собствениците. Част от тях предпочитат да обслужват по-малък брой клиенти, но с по-висока надценка, за да успеят да покрият нарастващите си оперативни разходи и да не работят на загуба. В крайна сметка пазарът и самите потребители са тези, които регулират ценовите нива в условията на свободна конкуренция.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!