Емил Пармаков поема временно поста на главен секретар на МВР след оставката на Георги Кандев

Кадър МВР

Директорът на Главна дирекция "Национална полиция" Емил Пармаков ще изпълнява временно функциите на главен секретар на МВР след обявената оставка на Георги Кандев.Съгласно действащата процедура, когато постът на главния секретар е овакантен и няма назначен заместник, неговите правомощия се поемат от директора на Главна дирекция "Национална полиция". В момента именно такава е ситуацията в Министерството на вътрешните работи, поради което Пармаков ще заеме временно длъжността до назначаването на титуляр, предаде БТА.

По-рано днес Георги Кандев обяви, че подава оставка като изпълняващ функциите главен секретар на МВР. Към момента не са съобщени официални мотиви за решението му.

Емил Пармаков е дългогодишен служител в системата на вътрешното министерство с близо три десетилетия професионален опит. Завършил е Софийски Изпълняващият функциите главен секретар на МВР Георги Кандев обяви в официалния си Фейсбук профил, че напуска МВР. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че Георги Кандев го е изненадал с решението си, а някои от политическите сили коментираха решението му.университет "Св. Климент Охридски" през 1996 г., а през годините е преминал редица специализации, включително в САЩ, Международната правоохранителна академия в Будапеща и Академията на МВР.

Кариерата му в МВР започва през 1997 г. като разузнавач в Първо районно управление на СДВР. През 2002 г. преминава в структурата на Националната служба "Полиция", където работи в направление "Криминална полиция". От 2010 г. е началник на сектор в Главна дирекция "Национална полиция".

През септември 2022 г. Пармаков е назначен за заместник-директор на ГДНП, а от 4 март 2026 г. оглавява дирекцията като неин директор.

Като временно изпълняващ длъжността главен секретар той ще отговаря за координацията и оперативното ръководство на структурите на МВР до избирането на постоянен титуляр на поста, който е най-високата професионална длъжност в министерството.

Редактор "Екип на Петел",

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