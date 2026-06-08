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Емил Пърмаков временно ще заеме поста на Георги Кандев

08.06.2026 / 22:14 1

Снимка: Булфото

Изпълняващият функциите главен секретар на МВР Георги Кандев обяви в официалния си фейсбук профил, че напуска МВР. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че Георги Кандев го е изненадал с решението си, а някои от политическите сили коментираха решението му.

Според процедурата, при липса на титуляр на поста главен секретар на МВР, както и на заместник, каквато е ситуацията в момента, постът се заема от директора на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП), отбелязва БТА. В момента временно преназначен на длъжността (ВПД) директор на ГДНП е Емил Пърмаков.

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Уйо (преди 23 минути)
Рейтинг: 53386 | Одобрение: 7001
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