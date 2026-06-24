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Ще заведа дело срещу депутата от ПП Йордан Терзийски и срещу всеки, който се опитва да въвлича мен и семейството ми в скандала „Баба Алино“. Долни спекулации и политически внушения се използват като инструмент за отклоняване на общественото внимание от реалните въпроси и институционалната отговорност! За пореден път ПП се опитват да прикриват управленския провал на кмета Коцев, като очернят опоненти, но в правова държава политическият дебат не може да се води чрез дискредитиране и подмяна на фактите. Това написа в профила си във "Фейсбук" евродепутатът Емил Радев.

"Абсолютна лъжа е, че Олег Невзоров и баща ми са съдружници!", заявява той.

"Истината е, че в далечната 2007 г. баща ми и негов съдружник – български гражданин, придобиват 2/3 идеални части от незастроен поземлен имот в местността „Баба Алино“. В същата година дружеството „Евро Рит“ ООД придобива останалите 1/3 идеални части от въпросния имот. С цел прекратяване на съсобствеността и разделяне на имота на реални части през 2022 г. е инициирана процедура за приемане на ПУП. Съгласно установения ред, документите са подадени в кметството в район „Приморски“. Спазени са всички законови изисквания. С договор с нотариална заверка на подписите от 16 юни 2025 г. Румен Симеонов продава 100% от капитала на „Евро Рит“ ЕООД на „Форест Клуб Варна“ ООД. На 27 юни 2025 г. „Форест Клуб Варна“ ООД е вписан в Търговския регистър като едноличен собственик на капитала на „Евро Рит“. По този начин „Форест Клуб Варна“ ООД придобива собствеността върху 1/3 идеални части от имота", продължава той публикацията си.

"Това е сделка, която е станала без наше знание и е сключена с цел заобикаляне изискванията на чл. 33 от Закона за собствеността, по силата на който при продажба на съсобствен имот продаваната част трябва да бъде предложена първо на останалите съсобственици. От този момент нататък законът изисква всички подавани документи да са подписани от всички съсобственици. И до настоящия момент – почти 4 години по-късно, процедурата за одобряване на ПУП за имота не е приключила. Ако в случая имаше политически чадър от ГЕРБ, то такъв ПУП щеше да бъде изработен и одобрен още в мандата на кмета Иван Портних, т.е. до края на 2023 г. Това не само не е станало, но и няма яснота кога изобщо ще се случи", пише още Емил Радев.

"Фактите са проверими, а документите са публични. Всичко останало е политически шум, който няма общо с истината!", завършва евродепутатът.

Редактор "Екип на Петел",

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