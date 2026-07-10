Емил Радев: Хърватия изгражда бъдещето с „Райнметал“, а България изпраща противоречиви сигнали

Снимка: Булфото

България е на път да пропусне възможност за стратегическа инвестиция в отбранителната индустрия, докато Хърватия привлича германския концерн „Райнметал“ за ново сътрудничество в сектора. За това алармира евродепутатът Емил Радев, според когото страната ни рискува да загуби проект, който би могъл да даде сериозен тласък на местната индустрия и да укрепи позициите на България в европейската архитектура за сигурност, предаде БГНЕС.

„Райнметал“ разширява присъствието си в региона, като избира Хърватия за нов партньор в областта на отбранителните технологии. На този фон България преразглежда ангажиментите си по планираното сътрудничество с германския концерн, което поставя под въпрос реализацията на една от значимите инвестиционни възможности за страната през последните години.

„В момент, когато ЕС инвестира безпрецедентни средства в своя отбранителен капацитет и всяка държава се стреми да привлече стратегически индустриални партньори, България саботира проекти – и то в сфера, в която има предприятия с традиции и потенциал да бъдат важна част от този процес“, заявява Емил Радев.

По думите му, докато други европейски държави създават условия за развитие на отбранителната си индустрия, България изпраща противоречиви сигнали към потенциални инвеститори.

„Докато в Загреб говорят за разработване, производство и износ на съвременни отбранителни технологии, за развитие на местната индустрия, научноизследователската и развойна дейност, в България проектът с „Райнметал“ е поставен под въпрос“, посочва евродепутатът.

Радев подчертава, че страната ни разполага с предприятия с дългогодишен опит в отбранителния сектор, които могат да бъдат част от процеса по изграждане на по-силен европейски отбранителен капацитет.

„Хърватия изгражда бъдещето на своята отбранителна индустрия, а България изпраща противоречиви сигнали и рискува да загуби една от най-значимите инвестиции през последните години“, коментира той.

Според евродепутата пропускането на подобна възможност би имало дългосрочни последици не само за икономиката и индустриалното развитие, но и за мястото на България в европейската отбранителна екосистема.

„Последиците от тази пропусната възможност ще бъдат дългосрочни за икономиката, индустрията и мястото ни в европейската отбранителна екосистема“, предупреждава Емил Радев.

Редактор "Екип на Петел",

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