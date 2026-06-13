Емил Радев: Всичко в "Баба Алино" се е случило пред широко затворените очи на кмета на Варна

Кадър Нова нюз

"Всичко в "Баба Алино" се е случило пред широко затворените очи на кмета Благомир Коцев. Сградите по сателитни снимки са изникнали след края на 2023 г., от когато той е бил на власт. Никой не може да ме убеди, че инвеститор ще налее над 200 млн. в незаконни постройки, без да има уверението на общината и контролните органи. Всички тези оправдания, че не могат да направят проверки на комплекса заради охраната, не са верни. Коцев има над 100 полицаи на негово разположение", заяви евродепутатът от ГЕРБ Емил Радев в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по Нова нюз.

"След коментара на министъра на отбраната Димитър Стоянов, европейските медии публикуваха новината като водеща. Десетки мои колеги с тревога започнаха да задават въпроси защо така се е променила позицията на България. От изказването се разбра, че се спират всякакви оръжейни доставки до Украйна, но се оказа, че това не е така. То дойде много не на време, тъй като сме в много деликатна ситуация - преговаряме ПВУ, очакваме да сключваме споразумения с ключови оръжейни производители", каза още той.

"Всяка възможност за предоговаряне на споразумението за "Боташ", която би намалила финансовата тежест, заслужава да бъде използвана. Ако турската страна иска конструктивен диалог, това е положителен сигнал. Успехът зависи от конкретните решения, а не от добри намерения. Добрите ни отношения с южната ни съседка са много важни. Разширяването им може да донесе нови икономически позитиви", допълни той.

Евродепутатът коментира и блокирането на издаването на възпоменателен екземпляр от 2 евро. "Не бих спекулирал, ако няма официално потвърждение. В рамките на ЕС тези неща се обсъждат на базата на факти, а не на слухове. БНБ водят добри преговори за момента. Кирилицата е един от официалните езици в ЕС, затова е нормално да отбелязваме нейната история чрез възпоменателни инициативи, включително и евромонети. Отказът не идва от славянска страна", уточни Радев.

"Успехът на "Прогресивна България” до голяма степен се дължи на една характерна особеност на българския народ – търсенето на новия спасител. Когато натрупваните очаквания не се оправдаят и започва цикъл от избори отново. На хората им омръзна от "сглобки”, коментира той.

Редактор "Екип на Петел",

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