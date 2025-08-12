Емо Костадинов празнува днес

Кадър ФБ

Емил Любчов Костадинов е български футболист, нападател. Роден е на 12 август 1967 г. в София. Той е част от знаменитото футболно трио в ЦСКА „Емил Костадинов, Любослав Пенев и Христо Стоичков“. Един от най-обичаните български футболисти, автор на някои от най-важните голове за златното поколение на националния отбор по футбол през 90-те години на XX век.

Емил Костадинов е известен най-вече с прозвището си „Екзекутора на петлите“ и с това, че обича да спи до късно и трудно може да бъде събуден. Проспивал е футболни конференции и др. На 17 ноември 1993 година с негов гол секунда преди да изтече редовното време на мача Франция-България Костадинов вкарва втория си гол в мача и резултатът става 2:1 в полза на България, като по този начин той я класира за световното първенство в САЩ през следващата година. На световното първенство Костадинов отново е част от националия отбор.

На световното първенство във Франция Костадинов е автор на единствения гол за България в мача срещу Испания, завършил 1:6.

Докато играе за националния тим на България, Емил Костадинов отбелязва голове срещу противници като Германия /1995 г./, Бразилия /1990 г./, Франция /1993 г./, Италия /1991 г./, Испания /1998 г./, Шотландия /1991 г./, Швейцария /1991 г./ и др.[1]

Костадинов е първият българин, вкарал гол във финал на европейски клубен турнир през сезон 1995/96, когато печели купата на УЕФА с „Байерн Мюнхен“. В евротурнирите за ЦСКА има 21 мача и 8 гола (7 мача и 3 гола за КЕШ, 8 мача с 4 гола за КНК и 6 мача с 1 гол за купата на УЕФА).

Печелил е Купата на УЕФА с „Байерн“ (1996 г.), полуфиналист в Шампионската лига с „Порто“ (1994 г.) и за КНК с ЦСКА (1989 г.), с българския тим играе и четвъртфинал за КЕШ (1990 г.)

Емил Костадинов изпълнява функцията на вицепрезидент на БФС. На 1 март 2024 г. бива обявен за временен президент на БФС, до провеждането на избори за нов изпълком на 15 март 2024 г.

