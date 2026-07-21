Емрах Стораро: Като нормален гражданин дойдох и си понесох наказанието

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Емрах Стораро доброволно предаде свидетелството си за управление на моторно превозно средство, след като предизвика вълна от обществено недоволство с шофирането си в пешеходна зона в Стария град на Созопол.

Синът на Тони Стораро сам документира посещението си в полицията с видеоклип, публикуван в социалните мрежи. Към него той добави и коментар, в който заявява, че си е понесъл последствията като „нормален гражданин“, пише Novini.bg .

„Като нормален гражданин на България дойдох и си понесох наказанието. Някой викаха страх го е, други викаха, че съм връзкар. Истината е, че съм истински човек преди всичко и не мисля, че заслужавах това, не съм направил нищо лошо!“, написа певецът.

Скандалът се разрази, след като в интернет се появиха кадри на луксозното му возило, което преминава през алея в парк, където движението на автомобили е строго забранено.

Малко по-късно самият Стораро потвърди, че той е бил зад волана.

Полицията в Созопол се самосезира и започна проверка по случая. Действията на изпълнителя предизвикаха остра реакция както от страна на граждани, така и от местната власт. Кметът на Созопол Тихомир Янакиев разкритикува поведението му, определяйки го като проява на безнаказаност и неуважение към правилата.

В отговор на инцидента общината предприе незабавни мерки, като постави физически прегради, за да ограничи достъпа на превозни средства до пешеходната зона и да предотврати подобни нарушения в бъдеще.

Това не е първият случай, в който Емрах Стораро попада в новините заради рисково поведение на пътя. През годините той многократно е бил забелязван да шофира опасно, което е документирано в различни клипове.

Въпреки че официалните санкции срещу него все още не са финализирани, певецът изпревари властите, като сам се лиши от правото си да управлява автомобил за определен период, написаха от woman.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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