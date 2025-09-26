Емрах Стораро пак си кара колата

Снимки: Инстаграм

Певецът Емрах Стораро отново кара кола, въпреки че книжката му уж беше отнета. Поне това показва ново видео в Instagram на сина на поп-фолк звездата Тони Стораро.

В него марката на колата е същата, с която Емрах си направи гонка в София заедно с поп фолк певеца Константин, пише novini.bg.

Фолкпевецът често качва видеа с рисково шофиране и си навлича критики от хората.

От сторитата му в Instagram можем да предположим, че синът на Тони Стораро не се е трогнал особено от случилото се, а по-скоро се забавлява на дигиталния фолкор, който криминалното му поведение предизвика. Това можем да съдим по меметата, които фолкаджията си е споделил на стори.

Емрах очевидно напълно се доверява на оценката на изкуствения интелект, което можем да предположим от следната снимка, която певецът е качил на стори:

