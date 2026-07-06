Емрах Стораро ще получи акт след клипа с "Порше" в алея на Стария Созопол

кадър: бТВ

Полицията в Бургас се самосезира след разпространен в социалните мрежи видеоклип, на който се вижда как автомобил "Порше" със софийска регистрация преминава по алея в градския парк на Стария Созопол.

По случая е образувана проверка от служители на Районното управление в Созопол. Установено е, че автомобилът е пресякъл косо алеята, която не е била обозначена със забранителни пътни знаци или маркировка, нито е била обезопасена с ограничителни съоръжения като колчета или бариера.

Емрах Стораро сам призна в социалните мрежи, че той е бил зад волана. Стораро е призован в Районно управление в Созопол за уточняване на детайли по случая и ще му бъде съставен акт за енарушние на Закона за движение по пътищата.

"Всеки ден се случват най-лошите работи в нашата държава. Отвличат се хора, убиват се, карат с безумна скорост, блъскат се, така нататък. И к'во се случва - Емрах е на първа страница, защото е минал на пешеходна зона. И то минах, защото видях, че друга кола мина пред мен. Това е нормално не, според вас? Аз да съм на първа страница, след като се случват най-лошите работи в държава", казва Стораро в социалните мрежи.

Междувременно полицията продължава да събира доказателства, като проверява записи от камери в района и издирва свидетели на преминаването.

От МВР-Бургас съобщиха, че на водача ще бъде съставен акт за нарушение на Закона за движението по пътищата.

Вчера пред bTV от полицията съобщиха, че ще се установява дали автомобилът е собственост на Емрах Стораро и кой е бил зад волана в момента на нарушението. От разпространените кадри се вижда регистрационен номер, който съвпада с този на автомобил, с който малкият син на Тони Стораро се е снимал в TikTok профила си.

Редактор "Екип на Петел",

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