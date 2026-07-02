Енчо Керязов: Сменяме името на "Арена 8888" заради "Евровизия"

Кадър БТВ

Спортният министър Енчо Керязов разкри, че столичната „Арена 8888" ще трябва временно да смени името си, ако София бъде избрана за домакин на конкурса „Евровизия". Причината е конфликт със сегашното търговско наименование на залата.

„Арена 8888" трябва да има ново име, ако домакинството за „Евровизия" е в София. Оказва се, че има конфликт със сегашното. Смяната ще бъде само за периода на конкурса. Днес ще имам среща с ръководството и се надявам да се стигне до съгласие", заяви Керязов пред Би Ти Ви, цитира България Днес.

Министерството на младежта и спорта ще ревизира всички договори на частни фирми, които използват спортните обекти в страната. Това заяви в предаването "Тази сутрин" министърът на младежта и спорта Енчо Керязов.

Той разкри, че е направил изненадваща проверка и е останал разочарован от условията.

Също така Керязов е категоричен, че спортните обекти у нас трябва да приличат на такива, за да привличат повече спортисти.



"Проверката я направих самостоятелно, без да уведомявам кого и да било. Притесни ме, че в "Зимния дворец" няма лед - в голямата зала, в малката зала, абсолютно никъде. Не знам дали се извършва профилактика или аз попаднах на такъв ден, но това е факт! Не се опитах да разбера, защото това беше достатъчно за мен. Меко казано състоянието е стряскащо още отвън. Не е нужно да влизате вътре, за да си направите изводите. Не може да има толкова търговски площи и никъде да не виждаме тази сграда каква е. По-скоро прилича на казино, отколкото на "Зимен дворец", заяви министърът.



"Установихме страшно много проблеми - състоянието на спортните бази, на федерациите, на самото министерство, на външните дружества. Нямам нищо против частните инвеститори, в която и да е спортна база. Приветствам всяка една инвестиция от всеки, който иска да наема помещения във всяка една спортна база. Но е много важно да се знае, че това е спортен обект и там има спорт. Преди всичко трябва да бъде защитен интересът на спортните клубове, които са там. Този обект е направен да се използва за спорт, а не за забавление. Имаме план да изкараме от спортните бази всеки един, който се занимава с нещо неправомерно и не в интерес на спорта и на държавната собственост. Този обект е на всички граждани и те трябва да знаят как се стопанисва. Ще бъдат преразгледани всички договори на всички, които се помещават в национални спортни имоти", добави той и разкри още, че



Министър Керязов посочи реновираният стадион "Българска армия" като добър пример за сътрудничество между частен инвеститор и държавата.



"Надявам се да бъде открит в най-скоро време. Тук инвеститорът може да ви каже в конкретика. В тях интерес е да бъде открит възможно най-скоро. Има някакво забавяне, защото трябваше да бъде открит. Държавата по никакъв начин няма да пречи, а ще помага. Тук няма никакво напрежение. Ще бъда много щастлив, ако това бъде един пример за публично-частно партньорство. Важно е базите да се развиват и да бъдат модернизирани", каза министърът.

Керязов заяви още, че бюджетът за спорт ще бъде леко завишен спрямо миналата година.

"Нашият бюджет от 10% имаме съгласие да бъде намален с 5%. В последните два месеца тотото реализира по-добра печалба, това ще бъде компенсирано, така че нашият бюджет ще бъде завишен с малко спрямо миналата година. Ако се справя добре ръководството на Българския спортен тотализатор, не трябва да бъде сменяно, разбира се. Спряхме една поръчка за автомобили за 2 млн. евро. Това не е най-необходимото. Разходите да бъдат ясни и проследими", категоричен беше Керязов.

"Натрупаните проблеми във федерациите са ясни. Проблемите са от различно естество. Трябва да се извършат промените в Закона. Доста неща трябва да се променят. Да има някаква устойчивост и спокойствие за спортистите. В България има 111 федерации около 5000 клуба. Винаги се радваме да имаме повече клубове", сподели още той.



Министър Керязов обсъди и проблемите в шаха. У нас функционират две федерации, а това поставя под въпрос участието на родни шахматисти в международни турнири.

"Шахът има две федерации, едната има лиценз от ММС, другата има от ФИДЕ. Проведохме няколко срещи, всички искат този проблем да бъде прекратен. Изпратил съм писмо до представител на ФИДЕ. Наистина вярвам, че този проблем ще бъде решен в най-скоро време и състезателите ни ще участват на Олимпиадата"

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!