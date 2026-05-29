Енчо Керязов: Възможно е отнемане на лиценз при нарушения във федерациите

Булфото

При установени нарушения в спортните федерации ще бъдат предприети всички необходими мерки, включително и отнемане на лиценз, това заяви пред журналисти в Бургас министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, след като официално откри световната купа по спортна акробатика в зала „Арена Бургас“.

„Каквото е необходимо, ще бъде направено. Най-важното е състезателите да бъдат спокойни и да не бъдат въвличани в скандали и неприятности“, подчерта министърът, цитиран от БНР.

Министър Керязов потвърди, че в момента се извършват проверки и одити в редица спортни федерации, сред които по вдигане на тежести, борба, кикбокс, ММА и други.

По думите му обаче не трябва да се правят прибързани изводи преди приключване на анализите.

„По-важно е отговорът, който дам, да бъде точен и ясен. Ако кажа нещо без да имам реална представа, ще бъде емоционално и прибързано“, допълни той и уточни, че всички действия ще бъдат съобразени със закона и принципите на прозрачност.

Министърът съобщи още, че е поискан достъп до пълната документация на федерациите, включително свързаните с тях структури, като предстои и вътрешен одит.

По повод световната купа в Бургас Керязов, който е бивш състезател по спортна акробатика, изрази удовлетворение, че събитието се провежда за трета поредна година с подкрепата на Министерството на младежта и спорта.

Над 500 състезатели от 15 държави участват в Световната купа по спортна акробатика и съпътстващия международен турнир „Burgas International Acro Cup“. Състезанията продължават до 31 май.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!