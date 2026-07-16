Енергиен експерт: АЕЦ "Белене" може да издържи удар от самолет

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Проектът за изграждане на АЕЦ „Белене“ може да бъде завършен успешно при наличие на политическа воля и адекватно държавно финансиране. Това заяви енергийният експерт Богомил Манчев пред bTV, подчертавайки, че интересът на Украйна към ядреното оборудване на площадката е категорично доказателство за жизнеността и актуалността на съоръжението. Според него страната ни разполага със сериозно стратегическо предимство благодарение на вече извършените строителни дейности.

Експертът припомни, че след аварията във Фукушима българският проект е преминал успешно всички задължителни стрес тестове, получавайки отлична оценка за своята надеждност, пише dunavmost.com.

„100 процента. След като друга държава толкова настоятелно искаше да купи оборудването, за да изгради подобен проект при себе си, това означава, че проектът е жив“, посочи Манчев по повод украинския интерес.

Той допълни, че съоръжението е проектирано с изключително висок запас по отношение на земетресения – около 40 процента над нормите. По думите му централата е изчислена да издържи дори на директен удар от голям пътнически самолет.

Вариантът за съвместно изграждане заедно с Украйна е оценен като добър, но изискващ солидна европейска подкрепа и широка политическа основа. Манчев предложи възможен модел, при който украинската страна да гарантира изкупуването на част от бъдещото производство на електроенергия за определен период, което значително би улеснило намирането на средства.

„Можем да го направим и сами. Но атомните централи изискват огромен финансов ресурс и държавна подкрепа“, поясни енергийният експерт.

Той беше категоричен, че развитието на площадката в Белене не бива по никакъв начин да се противопоставя на плановете за изграждане на седми и осми блок в АЕЦ „Козлодуй“, тъй като енергийната система на България се нуждае и от четирите нови мощности.

По време на разговора Манчев критикува остро политическите решения, които според него са довели до влошаване на финансовото състояние на действащата ни атомна централа. Коментарът му дойде на фона на по-ранни твърдения от бившия председател на Съвета на директорите Валентин Кашчиев, че дружеството е трябвало да тегли заем за изплащане на работни заплати.

„АЕЦ „Козлодуй“ беше обезкръвена от политиците. На централата предварително ѝ беше иззет дивидентът, а след това беше ограничена цената, на която може да продава електроенергията си. Така се стигна до ситуация, в която предприятието беше лишено от значителна част от приходите си“, обясни Манчев.

Той допълни, че текущите проверки на обществените поръчки в централата трябва да продължат, а при открити реални нарушения казусите следва да се предадат директно на компетентните контролни органи.

Редактор "Екип на Петел",

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