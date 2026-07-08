Eнергиен експерт: Действията за "Боташ" са координирани между Русия и Турция, очевидно стои някакъв ангажимент

Пиксабей

България се обвърза едностранно с източници на природен газ от Турция... България трябва да активира изключително силно доставките на газ чрез терминала Бургас – Александруполис. Договорите с Азербайджан дават възможности за доставки на допълнителни количества, каза в интервю пред БНР Христо Казанджиев, енергиен експерт.

"Защото ми се струва, че доставките на "Булгаргаз" са практически вече около 50% от потреблението на природен газ в България. Големите потребители са намерили различни доставчици от русия-турски природен газ", каза той.

Енергийният експерт препоръча България да изгради ясна концепция за осигуряването на пазара на природен газ за следващите години.

В предаването "12+4" той коментира договорът на България с "Боташ" и предоговарянето му.

"Първата реакция ми беше "бои се от данайците, дори да носят дарове". Очевидно първата реакция е позитивна, България няма да се натоварва финансово, но зад това споразумение стои очевидно някакъв ангажимент. На преден план излиза стратегията на Турция за енергийно навлизане в Югоизточна Европа. Вероятно това е вторият етап за навлизане на Турция на енергийния пазар в Югоизточна Европа на газ и електроенергия", коментира Казанджиев.

И призна, че е скептичен за "Боташ" и споразумението, защото може да е в духа на меморандума и България ще подпише за транзит на електроенергия през територията ни:

"За сумите, които дължим, има два варианта – изискуеми в определен момент, или с новото споразумение ще бъдат опростени. Но дълбоко се съмнявам, защото Турция е заинтересована от приходи за финансиране на АЕЦ "Аккую", намира се в окръг Мерсин и предстои въвеждане в експлоатация на първи блок и се изгражда втори блок."

Според Казанджиев Турция търси стратегически пробив В Централна и Югоизточна Европа:

"Заинтересованите страни от този пробив са Русия и Турция, защото южната ни съседка транслира газ, идващ от Русия и транслира ел. енергия, произведена от "Аккую", руска собственост и Турция осигурява капитализация и реализацията на електроенергия и газ, дефакто произведена от руски инвеститори. Действията срещу България са координирани между Русия и Турция."

Редактор "Екип на Петел",

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