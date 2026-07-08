реклама

Eнергиен експерт: Действията за "Боташ" са координирани между Русия и Турция, очевидно стои някакъв ангажимент

08.07.2026 / 14:54 1

Пиксабей

България се обвърза едностранно с източници на природен газ от Турция... България трябва да активира изключително силно доставките на газ чрез терминала Бургас – Александруполис. Договорите с Азербайджан дават възможности за доставки на допълнителни количества, каза в интервю пред БНР Христо Казанджиев, енергиен експерт.

"Защото ми се струва, че доставките на "Булгаргаз" са практически вече около 50% от потреблението на природен газ в България. Големите потребители са намерили различни доставчици от русия-турски природен газ", каза той.

Енергийният експерт препоръча България да изгради ясна концепция за осигуряването на пазара на природен газ за следващите години.

В предаването "12+4" той коментира договорът на България с "Боташ" и предоговарянето му. 

"Първата реакция ми беше "бои се от данайците, дори да носят дарове". Очевидно първата реакция е позитивна, България няма да се натоварва финансово, но зад това споразумение стои очевидно някакъв ангажимент. На преден план излиза стратегията на Турция за енергийно навлизане в Югоизточна Европа. Вероятно това е вторият етап за навлизане на Турция на енергийния пазар в Югоизточна Европа на газ и електроенергия", коментира Казанджиев.

И призна, че е скептичен за "Боташ" и споразумението, защото може да е в духа на меморандума и България ще подпише за транзит на електроенергия през територията ни:

"За сумите, които дължим, има два варианта – изискуеми в определен момент, или с новото споразумение ще бъдат опростени. Но дълбоко се съмнявам, защото Турция е заинтересована от приходи за финансиране на АЕЦ "Аккую", намира се в окръг Мерсин и предстои въвеждане в експлоатация на първи блок и се изгражда втори блок."

Според Казанджиев Турция търси стратегически пробив В Централна и Югоизточна Европа:

"Заинтересованите страни от този пробив са Русия и Турция, защото южната ни съседка транслира газ, идващ от Русия и транслира ел. енергия, произведена от "Аккую", руска собственост и Турция осигурява капитализация и реализацията на електроенергия и газ, дефакто произведена от руски инвеститори. Действията срещу България са координирани между Русия и Турция."

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
0
0
Горан (преди 14 минути)
Рейтинг: 16238 | Одобрение: -5872
русофилите винаги са заробвали българия, то не беше комунизъм, жан виденова зима, станишева далавера, сега и радев ще ни ошушка здраво, да се надяваме ЕС да го държи под контрол че ни се еба мамата, жан виденовата зима ще ни се види като лято
да ама не

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама