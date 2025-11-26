Енергиен експерт: С 2 млрд. евро няма как да се купи Лукойл

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Текстове в закона за бюджета дават поводи за анализ, че държавата се готви да купи Лукойл при необходимост. За да се купи рафинерията и бензиностанциите държавата ще търси 2 млрд. евро.

По принцип смятам, че държавата трябва да си притежава тези стратегически активи и никога не е трябвало да ги продава. Но тези решения са взети в един друг период. Не съм съгласен, че държавата не е добър стопанин. Ако се оставят специалистите да управляват тези дружества и политиците не се месят, всичко ще върви.

Това коментира пред Нова тв енергийният експерт Явор Коюнджиев.

В Чехия например ЧЕЗ е държавна, но с професионален менидджмънт. 2 млрд. евро обаче няма да стигнат. Тези пари ще бъдат ползвани за две неща - да се купи Лукойл, но той струва около 8 млрд. евро. Другото, което могат да осигурят тези пари, е оборотен капитал на рафинарията, защото и към момента за нея суровия петрол го купува компанията - майка. Нашата рафинерия никога не е купувала нефт от световните пазари. Купуването на нефт е сложна процедура, която може и да бъде овладяна, но това е много капиталоемко. Сумата, нужна за оборотен капитал на рафинерията е точно около 2 млрд. евро. Не знам за какво ще се ползват тези пари, но просто разсъждавам, коментира той.

