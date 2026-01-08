Енергиен експерт: САЩ изпращат сигнал на Китай и Русия, че не са добри дошли в западното полукълбо

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Венецуелският нефт, който отиваше в Китай и там се продаваше 75% от него, сега се пренасочи към Съединените щати. Това е целта на администрацията на Тръмп, да контролира сегашния нефт и той да захранва рафинериите на Мексиканския залив, които традиционно използват венецуелски нефт. По време на санкциите тези доставки бяха насочени към Азия с помощта на Русия. Сега рафинериите в Мексиканския залив трябва да купуват друг тип нефт, който е подобен на венецуелския, а венецуелския е по-изгоден за тях.

Това заяви Мартин Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията.

Действията на САЩ във Венецуела са сигнал към Китай и Русия, че те не са добре дошли в западното полукълбо. Това е първа стъпка към един по-сериозен геоикономически разлом, който ще видим в Латинска Америка, при който Съединените щати ще се опитат да изгонят от ключови и стратегически сектори на влияние Китай и Русия. Знаете, че Китай през последните 20 години се е превърнал в основен търговски партньор на латиноамериканските страни, нещо което е недопустимо в стратегията и визията на администрацията на Тръмп, добави енергийният експерт.

САЩ винаги са смятали Латинска Америка за свой заден блок, но загубиха влиянието си, и Китай има много повече финансова и търговска мощ да коуптира много тези режими. Не само във Венецуела, а и в Боливия, Аржентина, Колумбия и Мексико. В момента САЩ се опитват да намерят начин да си върнат влиянието в тези страни. Ще видим дали този сигнал ще бъде чут. На първо време в Куба и Никарагуа, това са другите два режима, близки до Кремъл и до Венецуела, които ще усетят натиск от ситуацията, посочи Владимиров.

Например Куба внася 60% от петрола си от Венецуела. Сега ще трябва да го внася от Мексико, но на каква цена и при какви условия, и дали САЩ ще позволят тези доставки да се осъществят. Но загубата на Венецуела от страна на Китай и Русия потенциално е огромен удар за Пекин и Кремъл, каза още в „Лице в лице“ Мартин Владимиров.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!