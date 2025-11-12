Енергиен експерт: Вучич подари хотел на Тръмп, но санкциите за Сърбия не бяха отменени

Редактор: Недко Петров

Стопкадри Нова Тв

При положение че „Лукойл Нефтохим“ спре да работи, България може да внася горива от Румъния и Гърция с влак за 48 часа. Това обяви Димитър Хаджидимитров ог Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива.

Енергиен експерт пък разкри, че гориво в големи количества може да бъде внасяно и с танкери от Турция, както го правят руски компании, както и от Египет.

Владимиров призна също, че ако вземем предвид как функционира американското законодателство, веднъж наложени санкции много трудно се вдигат.

Затова според него е от фундаментално значение преди санкциите за България да влязат в сила, да направим всякакви сделки със САЩ до дни, тъй като не може да се очаква на 20-и ноември Тръмп да каже, че утре няма да налага санкции.

Господин Вучич в Сърбия подари най-символната сграда в центъра на Белград като хотел на семейство на Тръмп, но не получи изключение от санкциите за 6 месеца, които бяха наложени от Байдън, каза още по Нова Тв Владимиров.

