Енергиен експерт за санкциите срещу „Лукойл”: Това е като „Магнитски” за фирма

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

В Държавния резерв трябва да има горива за три месеца за функционирането на икономиката и за потреблението на гражданите, но това не е сигурно, защото той няма собствени скласове. Запасите може да са за два месеца, за месец или да ги няма, както се оказа преди време при стандартна проверка, това каза по Нова телевизия енергийният експерт Явор Куюмджиев.

„Това е нещо като „Магнитски” за фирма”, така той определи санкциите наложени на „Лукойл” от САЩ. Куюмджиев подчерта също, че само собственикът може да продаде рафинерията, а другият вариант е национализацията, но нито една страна в ЕС не си е позволила такава мярка.

Поскъпването на цената на горивата е почти неизбежно, прогнозира Явор Куюмджиев, като неговата прогноза е за ръст между 10-15 %.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!