Енергийната ефективност, НПК и НСО в програмата на парламента тази седмица

Парламентът тази седмица се очаква да гласува на второ четене няколко закона – промените в Закона за енергийната ефективност, промените в Закона за здравното осигуряване и промените в Наказателно-процесуалния кодекс, предаде БГНЕС.

Предстои депутатите да гласуват на първо четене други законопроекти за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс.

Като първа точка в четвъртък е първото гласуване на промените в Закона за опазване на околната среда, предстои и първо гласуване на промените в Закона за Министерството на вътрешните работи.

Също в четвъртък депутатите ще гласуват на първо четене промените в Закона за Националната служба за охрана, както и промените в Кодекса на труда.

Първа точка в петък е редовният парламентарен контрол.

