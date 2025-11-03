Енергийни експерти: Колкото по-бързо държавата влезе в Лукойл, толкова по-добре

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Имаме гарантирани горива за 45 дни, но имаме и количества за следващите три месеца, които са платени и договорени. Запасите трябва да дойдат от Словения и Унгария.

Това коментира пред Нова тв Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на вносителите на горива.

Последната седмица се извършиха доста инвентаризации на горивата и се оказа, че наличностите наистина ги има. Оказа се, че има и завишен износ. В момента нашата рафинерия не работи на 100% и ако наистина има някакво ограничение, ще има проблем за нашата рафинерия, защото очакваните количества, които ще дойдат, трябва да се преработят, коментира той.

Не мисля, че има как да се влияе на цените в момента. Основното притеснение е, че дефицита в Сърбия може да повиши цените у нас, заради организация на износа, но това вече е ограничено и няма такъв казус. Дори напротив. В следващите седмици може да очакваме стабилност на цените, коментира Цветомир Николов, енергиен експерт.

Но предупреди, че държавата при създалата се ситуация трябва да поеме контрол върху рафинерията и колкото по-рано го направи, толкова по-прозрачен ще е процеса, тъй като ние трябва да предприемем действия, които трябва да гарантират сигурността на доставките и рафинерията не бива да бъде поставяна под риск, коментира той.

Важното е да знаем, че примера е Германия, която още през 2022 година наложи мониторинг над рафинерията с особен управител като в случая това беше федералната браншова агенция, посочи той.

Проблемът на нашите политици е, че в такива ситуации те си мислят, че много по-безрисково е да не правиш нищо и да чакаш, отколкото да предприемеш действия и да направиш сделка. Но в тази ситуацията бездействието именно е рисковото поведение, коментира още Николов.

Няма как да останем без горива - има достатъчно петрол, но трябва да се свършат някои неща, посочи той.

