Енергийният експерт проф. Георги Касчиев за новите блокове на АЕЦ "Козлодуй": Този проект ще се срути

кадър: Bulgaria ON AIR

България планира да завърши новите блокове на АЕЦ "Козлодуй" до 2035 г.

"По мое мнение, което поддържам отдавна, този проект ще се срути заради многобройните нарушения и на нашето законодателство, и на европейското. Вчера приключи съдебна сага по аналогичен проект - става въпрос за проекта АЕЦ "Пакш" 2, изграждане на два реактора в Унгария", коментира енергийният експерт проф. Георги Касчиев в предаването "Денят ON AIR".

Той напомни, че през 2013 г. унгарското правителство е решило "без търг, подобно на нашето, да изгради два руски реактора, след което са подписани договори".

"Унгарското правителство се обърна към ЕК за одобрение за държавната помощ. През 2017 ЕК излезе с решение, че одобрява държавна помощ. Австрия и Люксембург обжалваха решението пред Общия съд на ЕС. През 2022 г. той одобри решението на ЕК, че няма нарушения. Тогава тези две страни обжалваха на последна инстанция, която е Съдът на ЕС. Вчера той излезе със съобщение, в която заявява, че последната инстанция анулира изцяло решението, с което държавната помощ за "Пакш" се счита за неправомерна", обясни Касчиев пред Bulgaria ON AIR.

По думите му унгарското правителство е заявило огромна поръчка без да проведе търг.

Трябва да преминем през процедура за одобряване

"България, за да получи одобрение, първо трябва да кандидатства и да премине през процедура за одобряване на държавната помощ. Второ - да премине през процедура за одобряване на инвестиционния проект. Съдейки по решението на съда, след като не е проведен търг, комисията непременно ще се придържа към решението на съда и няма да одобри държавна помощ", смята енергийният експерт.

Касчиев е на мнение, че решението на съда ще внесе изменение в начина на одобряване на проекти.

"Няма да има одобрение за държавна помощ. Няма шанс предложението за този инвестиционен проект да бъде подкрепено от ЕК. Проектът, поради това, че е стъпил на фалшива основа, няма да стане", заключи експертът.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!