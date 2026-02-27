Енергийният министър: Другата седмица излизат данните от проверките на сметките за ток

Редактор: Юлия Георгиева, кадър бТВ

Следващата седмица КЕВР ще представи резултатите от проверките във връзка със сметките за ток, от които хората се оплакват.

Това коментира пред бТВ енергийният министър Трайчо Трайков.

Хората, при които наистина има установен проблем, ще бъдат компенсирани, като бъдат приспаднати средствата от следващите сметки за ток. Но това са единични случаи, коментира той.

Сметките ги проверяват ЕРП-ата, проверява ги КЕВР, проверява ги и министерството на енергетиката, както и КЗП, засичат се данни от ЕСО и всеки който има някакво съмнение, може да е спокоен, че ще получи информация за своя случай, увери министърът.

