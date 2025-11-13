Енергийният министър на Румъния: Няма причини за скок на цените на горивата, поскъпнали четири пъти от началото на ноември

Пиксабей

Липсват обективни причини за увеличение на цените на дребно на горивата в Румъния, заяви днес министърът на енергетиката Богдан Иван и посочи, че е поискал от всички упълномощени институции да анализират ситуацията, предаде агенция Аджерпрес, цитирана от БТА.

Богдан Иван бе попитан днес в парламента дали е възможно цената за литър бензин и дизел в Румъния да достигне 9 леи (3,46 лв.).

Телевизия Диджи 24 информира, че цената на дизела е преминала вчера психологическия праг от 8 леи (3,08 лв.) за литър. Горивата поскъпнаха за четвърти път от началото на ноември, като при дизела увеличението е с 3,1 процента, а при бензина – с 1,3 процента, информира медията, като се позова на анализ на платформата за сравняване на цените peco-online.ro. Средната цена на бензина в Румъния е 7,57 леи за литър (2,69 лв.)

„Съветът по конкуренция и други институции трябва да се произнесат, да направят анализ. В момента не съществуват обективни причини за увеличение на цените на дребно“, каза министърът и допълни, че Румъния „не е в ситуацията на България, която е близо 100 процента зависима от рафинерията „Лукойл“.

Богдан Иван каза, че Румъния е и износител на бензин и дизел, което означава, че разполага с достатъчно количество горива, за да няма увеличение на цените им.

Във връзка с активите на руската компания „Лукойл“ в Румъния Богдан Иван каза, че има работна група, която изготвя нормативен акт.

„Отговорни са няколко министерства. Проектът на закона се изготвя от нас – Министерството на енергетиката, и впоследствие всяко министерство ще допринесе за него: Министерството на външните работи, Министерството на финансите и Министерството на икономиката. След това той ще бъде приет от румънското правителство и представен на обществеността“, обясни Богдан Иван, цитиран от Аджерпрес.

„Много важно е както за хората, които ни гледат, така и за тези, които работят в мрежите на „Лукойл“ в Румъния, да знаят, че държавата се стреми да разреши тази ситуация с минимално отрицателно въздействие както върху румънската икономика, така и върху служителите“, заяви министърът.

По-рано тази седмица министърът написа на профила си във Фейсбук, че Румъния „трябва да поеме контрола над компанията, за да гарантира пълното прилагане на международните мерки, да защити работните места на 5000 служители и да осигури стабилността и сигурността на националната енергийна система“.

Румънското правителство отхвърли възможността за отлагане на американските санкции, които трябва да влязат в сила от 21 ноември, и посочи, че работи по закон, чрез който да може да поеме контрола върху рафинерията "Петротел-Лукойл", която е с капацитет за рафиниране на приблизително 2,5 милиона тона годишно, и мрежата от 320 бензиностанции на руската компания в Румъния, писа сайтът "Економедия" вчера.

Президентът Никушор Дан каза вчера, че намерението на Румъния е рафинерията "Петротел" да бъде купена от някого, но съществува и вариант контролът върху нея да бъде поет от държавата за ограничен период от време, съобщи икономическото издание "Економедия".

САЩ наложиха санкции на руските петролни компании „Лукойл“ и „Роснефт“, за да засилят икономическия натиск върху Русия след инвазията в Украйна.

