Енергийният министър обещава проверка за покупко-продажба на терен за АЕЦ "Козлодуй"

Снимка: Булфото

Министърът на енергетиката Жечо Станков се ангажира да бъде направена проверка във връзка с информация за подготвена покупко-продажба на терен за изграждане на 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй". По негово искане министърът беше изслушан в парламента по темата за строителството на нови ядрени мощности, посочва БТА.

Преди това Радослав Рибарски от "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) заяви, че до тях са достигнали документи за подготвена покупко-продажба на парцел в непосредствена близост до АЕЦ „Козлодуй“ за изграждане на нови мощности. Той каза, че проблемът е в начина, по който се извършва и цената от 100 млн. евро без ДДС, която по думите му е баснословна. Тази сделка се сключва на тъмно в последните няколко месеца и е напът да завърши с ограбване на държавните дружества, коментира Рибарски. Той попита защо управляващите са тръгнали на покупко-продажба на този парцел, а не са започнали процедура по отчуждаване. Рибарски отбеляза, че този проект за ПП-ДБ също е стратегически и желаят да се случи по правилния начин, а такива порочни практики го поставят под въпрос.

Това, което се опитвате да направите като внушение, не съответства на истината, отговори министърът на енергетиката Жечо Станков. Той обясни, че има имот, който е държавен и е прехвърлен на АЕЦ "Козлодуй - Нови мощности". Оттам нататък на площадката в Козлодуй има и други имоти. Тези имоти не всички са собственост на АЕЦ „Козлодуй“, има и частни такива, каза Станков.

Енергийният министър каза, че няма и стотинка, дадена в посока закупуване на терени от АЕЦ "Козлодуй" или АЕЦ "Козлодуй-Нови мощности". Той добави, че веднага е проверил при колегите от АЕЦ „Козлодуй“ и са били опровергани съмненията, че има закупен имот, който е на стойността, която казват от ПП-ДБ. На база на вашето твърдение, от моя страна, аз ще осигуря всички компетентни органи, които да направят съответната проверка, за да може да се гарантира спокойствието, заяви министърът.

Асен Василев (ПП-ДБ) прочете документ до Валентин Николов, изпълнителен директор на Българския енергиен холдинг (БЕХ), относно придобиване на имот за нуждите на АЕЦ "Козлодуй-Нови мощности" за 98 910 000 евро за имот от 68 декара. Той отбеляза, че това е почти три хиляди лева на квадратен метър за нива, а не за апартамент. Това е официална кореспонденция с искане от АЕЦ "Козлодуй" към БЕХ да се направи покупка на такъв имот, посочи Василев. Ако искате да опорочите изграждането на новите два блока, това е пътят, господин министър, заяви той. Ако не, разпоредете се да се спре тази сделка, за да не се похарчат 100 милиона евро грешни пари на българските данъкоплатци, добави Василев.

Красимир Манов от "Морал, единство, чест" попита как не са видели по-рано, че тези терени не са собственост на централата, а се сещат в последния момент. Това за нас е абсолютна измама, коментира той.

Поемам този ангажимент пред вас, че в този случай ще бъдат извършени необходимите проверки на база на информацията, която подавате, заяви министър Жечо Станков. Ако има нарушения на ръководството на АЕЦ „Козлодуй“, на който и да е, ще бъде поета отговорност, допълни той.

Освен това министър Станков коригира думите си, че ПП-ДБ не е подкрепила технологията AP 1000 за новите блокове. Той уточни, че тогава, когато е гласувана технологията AP 1000, групата на ПП-ДБ я е подкрепила и само Асен Василев е гласувал "против".

Йордан Тодоров, от „Възраждане“ изрази притеснения, че проектът е обречен на неуспех от самото на начало. Той отбеляза, че технологията АP 1000 e проектирана да работи с честота на мрежата като тази в САЩ, а не като тази в Европа.

Министър Жечо Станков коментира, че от Тодоров чува за проблема с мрежата. Според него всеки вид технология няма проблем да работи както на 60, така и на 50 херца. Той увери, че са предприети всички действия, за да бъдат получени в срок необходимите лицензии и когато започне строителството на 7-и и 8-и блок, те да са факт.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!