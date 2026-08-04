Енергийният министър ще посети АЕЦ "Козлодуй" заради ниските нива на Дунав

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Министърът на енергетиката Ива Петрова ще бъде на работно посещение в АЕЦ "Козлодуй" заедно с експерти от Министерството на енергетиката, представители на ръководствата на Българския енергиен холдинг и Електроенергийния системен оператор.

Ще бъдат обсъдени текущата експлоатация на 5-и и 6-и блок на АЕЦ "Козлодуй", влиянието на ниското ниво на р. Дунав върху работата на централата, както и предприетите от Министерството на енергетиката мерки за гарантиране сигурността на електроенергийната система, пише novini.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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