Енергийният министър ще посети АЕЦ "Козлодуй" заради ниските нива на Дунав
Снимка Булфото
Министърът на енергетиката Ива Петрова ще бъде на работно посещение в АЕЦ "Козлодуй" заедно с експерти от Министерството на енергетиката, представители на ръководствата на Българския енергиен холдинг и Електроенергийния системен оператор.
Ще бъдат обсъдени текущата експлоатация на 5-и и 6-и блок на АЕЦ "Козлодуй", влиянието на ниското ниво на р. Дунав върху работата на централата, както и предприетите от Министерството на енергетиката мерки за гарантиране сигурността на електроенергийната система, пише novini.bg.
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