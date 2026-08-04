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Енергийният министър ще посети АЕЦ "Козлодуй" заради ниските нива на Дунав

04.08.2026 / 07:24 4

Снимка Булфото

Министърът на енергетиката Ива Петрова ще бъде на работно посещение в АЕЦ "Козлодуй" заедно с експерти от Министерството на енергетиката, представители на ръководствата на Българския енергиен холдинг и Електроенергийния системен оператор.

Ще бъдат обсъдени текущата експлоатация на 5-и и 6-и блок на АЕЦ "Козлодуй", влиянието на ниското ниво на р. Дунав върху работата на централата, както и предприетите от Министерството на енергетиката мерки за гарантиране сигурността на електроенергийната система, пише novini.bg.

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Коментари
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kris (преди 1 минута)
Рейтинг: 643246 | Одобрение: 127271
Ти пък кога започна да разбираш от енергетика бе, арменски келеш...? Завършил електотехникума и сега голям специалист се извъди герберасчо.....Я в тръстиката дето ви е мястото...! Твоят любим Бойко е лъжец, крадец и мошеник.....Ама още не можеш да го разбереш с малкото си мозъче....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
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ПраБългарин (преди 7 минути)
Рейтинг: 78118 | Одобрение: -28487
Изнасят, ама на загуба, една малка подробност... Защото не могат да спрат АЕЦ през деня и вечерта да го пуснат пак, цената на борсата през деня е под нула  ти искаш да строиш нов АЕЦ при условие, че няма кой знае какъв икономически подем, при условие, че ще направят 7ми и 8ми блок в АЕЦ Козлодуй... някаква несбъдната мечта от далечното минало те гони, никаква икономическа логика и смисъл. С Радев имате нюх към кухи инвестиционни проекти, обречени на години загуби, единия лапна 9 милиарда за договора с боташ, а другия иска да зароби други милиарди, без да има нужда от тези мощности... А това че е дал 33%от газовото находище на Турците би трябвало да те направи много щастлив  Тази тъпотия нито Бойко, нито Асенчо щеше да я направи, както и магистралите, които се готвят да дадат... Искам да ти видя физиономията като плащаш такса за магистрала на Турска фирма, при условие че си купуваш винетка  Теб за синята зона те боли, а за турската магистрала не ми се мисли какво ще ти е  
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kris (преди 34 минути)
Рейтинг: 643246 | Одобрение: 127271
Ива Петрова е завършила стопанско управление и какво тя разбира от ядрена енергетика ? Дори да се наложи да се спре АЕЦ Козлодуй няма да има особено отражение на количеството електроенергия за страната, тъй като повечето се изнася и не влиза в енергийния микс....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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