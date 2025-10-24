Енергийният министър увери: България има гарантирани количества горива до края на годината

кадър Нова тв

Правителството има ясен план за действие, свързан с американските санкции срещу руски петролни компании. Това стане ясно след среща на министерствата при премиера Росен Желязков.

Енергийният министър Жечо Станков увери, че България има гарантирани количества горива до края на годината, предаде Нова тв.

