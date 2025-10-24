реклама

Енергийният министър увери: България има гарантирани количества горива до края на годината

24.10.2025 / 13:26 5

кадър Нова тв

Правителството има ясен план за действие, свързан с американските санкции срещу руски петролни компании. Това стане ясно след среща на министерствата при премиера Росен Желязков.

Енергийният министър Жечо Станков увери, че България има гарантирани количества горива до края на годината, предаде Нова тв.

 

Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
skokos (преди 23 минути)
Рейтинг: 14070 | Одобрение: 2335
Гориво до края на годината, горе долу до тогава ще се задържи и това правителство, после на господина Станков му е през оная работа. Трябва да се поучим от французите и да се търси отговорност на длъжностните лица за постъпките им по време на управлението им.
0
0
kris (преди 33 минути)
Рейтинг: 522899 | Одобрение: 97004
Не знам от кой външен кенеф го измъкнаха тоя, но ми помнете думата, много бели ще направи на България, особено с ядрената енергетика.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
1
0
уйчо (преди 41 минути)
Рейтинг: 118726 | Одобрение: 6081
Края на годината утре бе, тъпанар! 
0
0
ас (преди 1 час)
Рейтинг: 168182 | Одобрение: 26012
ма тя годината свърши.
2
0
Серж (преди 1 час)
Рейтинг: 226348 | Одобрение: 45293
А след края на годината? Конски каручки и кучешки впрягове?...:wassat:

