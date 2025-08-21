Eнергийното министерство: България не бива да се отказва от проекти за нефт и газ

Пиксабей

България не бива да се отказва от действащи и бъдещи проекти за търсене и добив на нефт и природен газ, при условие че се спазва стриктно екологичното законодателство в съответствие с европейските изисквания. Това заяви пред БНР Министерството на енергетиката, след като по-рано през седмицата екоорганизацията "Грийнпийс" призова страната ни да се откаже от проекти за добив на нефт и газ в Черно море.

Екологичните организации "Грийнпийс" и "Скайтрут" (SkyTruth) обявиха, че на базата на сателитни снимки са установили дад 170 петна от изхвърлен нефт и корабно гориво през последната година в акваторията на България в Черно море.

В реакция на проучването от Министерството на енергетиката посочват, че към момента в българската акватория на Черно море се добива природен газ единствено от находище "Галата". В българската зона не се добива нефт, поради което откритите нефтени петна не са резултат от сондажна дейност или нефтопроводи, подчертават от ведомството.

България ежегодно потребява около 2,5 млрд. куб. метра природен газ и 4 млн. тона нефт, основно от внос, посочват още от министерството и допълват, че нови находища биха намалили тази зависимост.

В същото време се активно работи за развитие на възобновяемите енергийни източници и повишаване на енергийната ефективност като ключови направления за устойчивото развитие на енергетиката, уверяват от Министерството на енергетиката.

