Енерго-про: С 15,8% по-високи сметки за ток през декември и януари тази година

Средната сметка на клиентите на Енерго-про за отчетен период декември-януари 2026 спрямо декември-януари 2025 г. е по-висока с 15,8%, съобщиха за Радио Варна от дружеството.

По-високите суми във фактурите, включително и в случаи на значителни разлики спрямо предходния месец, се дължат основно на повишеното реално потребление, както и в по-малка степен на промените в цената на електроенергията от 1 януари и 1 юли 2025 г. От дружеството допълват:

Бихме искали да уточним, че през последния отчетен период бяха регистрирани значително по-ниски средни температури в сравнение със същия период на предходната година. Измерените средни температури бяха между 1,4 и 3,7 градуса по-ниски за различните области, които дружеството снабдява с електрическа енергия. Това е и основната причина за повишеното потребление, особено в домакинства, които използват електрически уреди за отопление.

Фактурите, издадени през януари, обхващат периода на коледните и новогодишните празници, които тази година включиха по-голям брой почивни дни спрямо предходната и съответно голяма част от клиентите са прекарали по-дълго време у дома. Това също води до увеличено потребление на електроенергия, отчитат от Енерго-про.

В областите Варна и Добрич имаше обявени и грипни епидемии, което наложи онлайн обучение за учениците, което също се отрази на потреблението, посочват от дружеството.

При съмнения относно коректността на отчетеното потребление, клиентите имат възможност да подадат сигнал за проверка по установения ред. Срокът на отчет за всяка една сметка не надвишава законоустановения срок от 31 дни, припомнят от Енерго-про.

Припомняме, че днес министърът на енергетиката Жечо Станков обяви, че започват извънредни проверки на електроразпределителните дружества заради януарските сметки за ток. Той обясни, че в министерството са постъпили жалби за качеството на получената услуга, а в Комисията за енергийно и водно регулиране - за твърде високи сметки за ток.

