Енгибар Енгибаров напусна Добруджа
Снимка Фейсбук, ФК "Добруджа 1919"
Варненецът Енгибар Енгибаров се раздели с Добруджа. Това обявиха добричлии на страницата си във Фейсбук.
Ето и съобщението:
ПФК Добруджа информира, че изтече срокът на двугодишния договор на спортния директор Енгибар Енгибаров.
Ръководството на клуба изказва своята искрена благодарност към Енгибар Енгибаров за положения труд, професионализма, отговорността и отдадеността му през последните две години, в които той беше част от ПФК Добруджа. Със своя опит, последователност и ангажираност към работата си той допринесе за реализирането на важни процеси в спортно-техническото развитие на клуба и за изпълнението на поставените цели в този период.
Благодарим му за коректното партньорство, за ежедневните усилия и за приноса му към развитието и утвърждаването на ПФК Добруджа през последните две години.
Пожелаваме на Енгибар Енгибаров здраве, успехи и много бъдещи професионални постижения.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!