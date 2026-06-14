Енгибар Енгибаров напусна Добруджа

Снимка Фейсбук, ФК "Добруджа 1919"

Варненецът Енгибар Енгибаров се раздели с Добруджа. Това обявиха добричлии на страницата си във Фейсбук.

Ето и съобщението:

ПФК Добруджа информира, че изтече срокът на двугодишния договор на спортния директор Енгибар Енгибаров.

Ръководството на клуба изказва своята искрена благодарност към Енгибар Енгибаров за положения труд, професионализма, отговорността и отдадеността му през последните две години, в които той беше част от ПФК Добруджа. Със своя опит, последователност и ангажираност към работата си той допринесе за реализирането на важни процеси в спортно-техническото развитие на клуба и за изпълнението на поставените цели в този период.

Благодарим му за коректното партньорство, за ежедневните усилия и за приноса му към развитието и утвърждаването на ПФК Добруджа през последните две години.

Пожелаваме на Енгибар Енгибаров здраве, успехи и много бъдещи професионални постижения.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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